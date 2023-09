Nach Streit in Düsseldorf Hallenbäder sollen im Sommer 2024 offen bleiben

Für Achim Freund ist die Entscheidung des Aufsichtsrats sehr erfreulich. Gleichzeitig kündigt er an, dass das Nutzerverhalten weiterhin analysiert wird, um die richtige Öffnungsstrategie für Düsseldorf zu finden. „Wir stehen im Dialog mit den Nutzenden, die sich insbesondere für die Öffnung der Münster-Therme eingesetzt haben. Wir freuen uns einerseits sehr über die hohe Identifikation mit dem Bad und andererseits darüber, dass wir es geschafft haben, die Weichen zu stellen, um eine probeweise Öffnung im nächsten Sommer zu ermöglichen.“, so Freund. Nach den Schließungen wegen der Coronapandemie und der Energiekrise werde die Auslastung der Bäder in Unterrath und Derendorf in den Sommermonaten erhoben und ausgewertet. Das wird, wie Kenner der Bäderlandschaft vermuten, spannend. Denn ob die Nachfrage nach Hallenbädern im Sommer wirklich so hoch ist, wie es die Kritiker behaupten, muss sich erst noch zeigen.