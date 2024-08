Gut gemacht Vernissage, Feier und Adventskalender helfen anderen Menschen

Kindernothilfe Eine besondere Aktion entstand im städtischen Familienzentrum Am Litzgraben in Angermund. Das Mädchen Franziska hatte im privaten Umfeld etwas von einem Spendenprojekt für Kinder in Sambia und Indonesien erfahren. Dies hat Franziska so beschäftigt, dass sie davon im Morgenkreis der Gruppe erzählt hat. Die anderen Kinder zeigten sich betroffen und interessiert. So haben die Erzieherinnen der Gruppe das Thema aufgegriffen und sich mit den Kindern zusammen in einem Projekt mit dem Leben gleichaltriger Kinder in Sambia und Indonesien beschäftigt. Hieraus ergab sich die Idee, ebenfalls etwas spenden zu wollen. Nach langem hin und her entstand die Idee, die Eltern der Kinder zu einer Ausstellungseröffnung mit selbst gestalteten Kunstwerken einzuladen. Für die Vernissage bastelten die Jungen und Mädchen aufwendige Eintrittskarten, die dann verkauft wurden, wobei viele Eltern noch das Eintrittsgeld aufrundeten. Wie es sich zu einer Vernissage gehört, gab es dann auch schöne Hintergrundmusik, Häppchen und etwas prickelndes zum Trinken. So kamen 270 Euro zusammen, welche die Kinder stolz an die Kindernothilfe überreichten.