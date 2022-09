Gut gemacht : Eis wird für einen guten Zweck verkauft

Düsseldorf Bürger haben sich für Flüchtlinge, krebskranke Kinder und die eigene Heimat engagiert. Dafür wurde Eis verkauft, Sponsoren gesucht und gelaufen.

Süße Spendensammlung Eisgenuss und immer wieder aufgefüllte Becher – darum drehte sich auch in diesem Jahr die „Eis-Flatrate“-Aktion der Alloheim Senioren-Residenz „Kruppstraße“. Einen Tag lang konnten die Bewohner und Besucher nach Herzenslust für einen geringen Einmalbetrag so viel Eis essen, wie sie mochten, denn die Waffeln und Becher wurden immer wieder aufgefüllt. Jetzt wurden die Erträge gespendet. 438 Euro wurden an den Verein Flüchtlinge willkommen in Düsseldorf übergeben. „Wir wollen mit unserer Spende einen Teil dazu beitragen, dass anstehende Projekte, Planungen und Wünsche realisiert und gefördert werden können“, sagt Residenzleiterin Mirjam Schneider-Jung.

Benefiz-Lauf Traditionell startet das Schützenfest im Himmelgeist mit einem Charity-Lauf, an dem auch Radfahrer teilnehmen können und der von Langenfeld zum Festplatz in Himmelgeist führt. Und das war auch in diesem Jahr nicht anders. Gegründet wurde die Aktion von Herbert „Heppi“ Hermanns, der im April im Alter von 87 Jahren verstarb. Der Lauf wird aber weiter in seinem Namen, in seinem Sinne und im Sinne seiner Familie fortgeführt. Und wie bisher werden die Gelder an die Düsseldorfer Kinderkrebsklinik gespendet. In diesem Jahr kamen durch das Startgeld der 22 Läufer und zwölf Radfahrer, einer Spende der Bruderschaft und des Lions Club Langenfeld insgesamt 2000 Euro zusammen.