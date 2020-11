Nach der Kommunalwahl : Düsseldorfer Grünen-Vorstand will Koalition mit der CDU im Stadtrat

Düsseldorf Der Düsseldorfer Stadtrat steht vor einer Premiere: Die Grünen streben das erste schwarz-grüne Bündnis an. Die Verhandlungsgruppe berichtet von vielversprechenden Sondierungsgesprächen. Die Mitglieder sollen am späten Montagabend bei einer Videokonferenz vertiefenden Gesprächen zustimmen.

Die Landeshauptstadt soll erstmals in ihrer Geschichte eine schwarz-grüne Stadtregierung bekommen. Das ist die einstimmige Empfehlung der zwölfköpfigen Sondierungskommission der Grünen. Die Verhandlungsgruppe stellte sie am Montagabend bei einer wegen der Corona-Krise per Videokonferenz durchgeführten Mitgliederversammlung vor. Die rund 200 Mitglieder müssen die Entscheidung mittragen. Die Abstimmung soll am späten Abend nach einer Aussprache online erfolgen. Nach den vertiefenden Gesprächen mit der CDU sollen die Mitglieder noch einmal bei einer Versammlung zustimmen, damit das Bündnis zustandekommt.