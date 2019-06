Interview mit Düsseldorfer Grünen-Chefinnen : „Immer weniger Menschen wollen eine zubetonierte Stadt“

Mona Neubaur (l.) und Paula Elsholz vor dem KIT am Rheinufer. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Die Landes- und die Kreisvorsitzende der Grünen - Paula Elsholz und Mona Neubaur - sprechen über das Rekord-Wahlergebnis, den kommenden Wahlkampf und die Folgen von fünf Jahren grüner Regierungsbeteiligung im Düsseldorfer Rathaus.

Seit der Europawahl reden alle über die Grünen – auch in Düsseldorf. Paula Elsholz (32) ist Sprecherin des Düsseldorfer Kreisverbands, Mona Neubaur (41) war bis 2015 ihre Vorgängerin und führt inzwischen den NRW-Landesverband.

Die Grünen waren erstmals stärkste Partei in Düsseldorf. Hatten Sie mit diesem Ergebnis gerechnet?

Mona Neubaur In dieser Deutlichkeit sicher nicht. Das Ergebnis löst bei uns Euphorie und Demut aus. NRW lag sogar noch über dem Bundesschnitt. Wir verstehen das als Auftrag, uns weiter für Klimaschutz und ein starkes und fortschrittliches Europa einzusetzen.

Aber wie viel Düsseldorf steckte in dem Ergebnis?

Paula Elsholz Bremen hat gezeigt, dass die Wähler sehr wohl einen Unterschied machen. Bei der Europawahl hatten die Grünen dort deutlich mehr Stimmen als bei der zeitgleich stattfindenden Bürgerschaftswahl. Es wäre ein Fehler, die 29,2 Prozent bei der Europawahl in Düsseldorf auf die Kommunalwahl 2020 zu übertragen. Aber das Ergebnis gibt uns sicher Rückenwind.

Was bedeutet die Europawahl für Düsseldorf?

Es fällt auf, dass die Grünen vor allem in der erweiterten Innenstadt stärkste Kraft waren. Sind Sie eine Großstadtpartei?

Neubaur So einfach ist das nicht. Wir waren zum Beispiel auch im Ennepe-Ruhr-Kreis die stärkste Kraft, und das ist sicher keine großstädtische Gegend. Und am kompletten Niederrhein lagen wir auf Platz zwei hinter der CDU.

Elsholz Die Probleme mit Klima und Umwelt manifestieren sich vielleicht in den Großstädten nochmal anders. Wir hatten in Düsseldorf im vergangenen Jahr einen Hitzesommer, bei dem es Hitzeinseln mit deutlich über 40 Grad gab. Da hat man gespürt, warum es so wichtig ist, das Klimaanpassungskonzept, das Düsseldorf besser auf extreme Wetterlagen vorbereiten soll, umzusetzen. Eine zubetonierte Stadt mit immer weniger Natur und Grün – das wollen immer weniger Menschen.