Landtagswahl im Mai : Düsseldorfer Grüne streben Rekord-Wahlergebnis an

Düsseldorfer Grüne streben Rekord-Wahlergebnis an

Düsseldorf Der Düsseldorfer Kreisverband gibt sich vor der Landtagswahl optimistisch. NRW-Spitzenkandidatin Mona Neubaur tritt im Norden der Statd an. Zwei Abgeordnete schaffen sicher den Wiedereinzug ins Parlament.

Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Auch die Düsseldorfer Grünen haben jetzt offiziell ihre Kampagne vor der Landtagswahl am 15. Mai gestartet – und geben hohe Wahlziele aus. „Wir wollen das beste Landtagwahlergebnis jemals in Düsseldorf erreichen“, sagt Kreissprecher Stefan Engstfeld. Bei den drei Wahlgängen seit der Europawahl 2019 hatte die Partei in der Landeshauptstadt jeweils einen Rekord eingefahren. 2010 gelang mit 15,2 Prozent das bislang stärkste Ergebnis bei einer Landtagswahl.