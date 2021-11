Grüne Düsseldorf wählen Landtagskandidaten : Junge Grüne setzt sich in Kampfkandidatur durch

Junge Grüne setzt sich in Kampfkandidatur durch

Düsseldorf Yousra El Makrini tritt im kommenden Jahr im Süden an, sie setzte sich gegen Uwe Warnecke durch. Einen Dämpfer gab es für einen Jungstar der Partei.

Die Sprecherin der Grünen Jugend, Yousra El Makrini, hat sich in einer Kampfkandidatur gegen den Rechtsanwalt und Ratsherrn Uwe Warnecke die Landtagskandidatur im Düsseldorfer Süden gesichert. Die Entscheidung fiel bei der Mitgliederversammlung am Samstag in der Mitsubishi Electric Halle. Bei den übrigen drei Direktwahlkreisen für die Wahl im kommenden Jahr gab es keine Überraschungen.