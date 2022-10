Menschen aus Düsseldorf : Benjamin über den Wolken

Der dreijährige Benjamin Meschede hat den Flying-Hope-Flug nach Düsseldorf sichtlich genossen. Foto: privat

Düsseldorf Der Dreijährige leidet an einer seltenen Krankheit. Fliegen macht ihm hingegen nichts aus – er liebt es sogar. Die Mutter hat jetzt mit einer weiteren Betroffenen das Selbsthilfe-Netzwerk „Gemischte Tüte“ gegründet.

Weiterleiten Drucken Von Marc Ingel

Wenn die Motoren dröhnen und das Flugzeug in ein kleines Luftloch fällt, quietscht Benjamin vor Freude. Der kleine Düsseldorfer leidet an einer seltenen Krankheit, an Morbus Canavan, bei der sich die weiße Hirnmasse immer weiter abbaut. Auslöser für diese schwere Erkrankung ist das Fehlen eines Enzyms. Dadurch können die Nervenzellen das so genannte N-Acetyl-Aspartat (NAA) nicht mehr abbauen und die elektrischen Verbindungen zwischen den Nervenzellen funktionieren nicht mehr.

Benjamin leidet unter Spastiken in Armen und Beinen. Der Dreijährige kann nicht gehen und nicht stehen, und auch seinen Kopf nicht selbststädig halten. „Wenn er lange sitzen muss, wird er unruhig und die Spastiken werden schlimmer. Er fängt dann verzweifelt an, zu schreien“, erklärt Lena Meschede, die 34-jährige Mutter.

Aber Benjamin muss regelmäßig zu Untersuchungen ins Universitätsklinikum Hamburg, weil dort die Spezialisten für Leukodystrophien sitzen. Gäbe es das Düsseldorfer Pilotennetzwerk Flying Hope nicht, das schwerkranke Kinder kostenlos zu medizinischen Behandlungen oder Kuraufenthalten fliegt, wüsste die kleine Familie nicht, wie sie zu den Untersuchungen kommen könnte.

Am vergangenen Wochenende ging es ausnahmsweise nicht zu medizinischen Untersuchungen. Pilot Peter Schirrmacher hatte der Familie die Autofahrt von Freiburg nach Düsseldorf erspart, wo diese ein paar Urlaubstage verbracht hat. Auch ein Besuch im Europapark war zur Freude Benjamins dabei, der Action liebt und alles, was laut und lustig ist. „Wir haben erfahren, dass die Kosten für den Flug von der Zahnarztpraxis Beate Jürgens & Partner übernommen wurden“, sagt Lena Meschede. 4000 Euro hatte die Oberkasseler Familienzahnarztpraxis bei ihrer Tombola-Aktion auf dem Luegalleefest im August zusammen mit der Kinderhilfsorganisation It´s for Kids in diesem Jahr gesammelt. Und deckt damit die Kosten für die nächsten Flüge für schwerstkranke Kinder.

Seit Benjamins Geburt dreht sich bei Lena und Lukas Meschede alles um ihren kleinen Sohn. Als er dreieinhalb Monate war, fiel Lena Meschede auf, dass Benjamin nicht den Gesichtern folgte und auch sonst keine alterstypischen Entwicklungsschritte machte. „Mein Kinderarzt nahm meine Sorgen ernst und überwies mich an die Uniklinik. Nach einem MRT und einer Urinprobe bekamen wir die Diagnose“, erinnert sie sich. Die Grundschullehrerin und ihr Mann Lukas Meschede, der als Bibliothekar in der Universitätsbibliothek der Heine-Universität arbeitet, lernten in den folgenden Monaten viel über die Krankheit. Aber auch, dass es auf einmal wenig Gesprächsstoff mit anderen Eltern gab. „In Deutschland gibt es meines Wissens nur sehr wenige Kinder, die an dieser Krankheit leiden“, so Lena Meschede. Ein paar wenige kennen sie über ELA, die Europäische Vereinigung gegen Leukodystrophien.

Aber es gibt in Düsseldorf und Umgebung natürlich viel mehr Kinder mit seltenen Erkrankungen oder Behinderungen. Mit ihnen will Lena Meschede in Kontakt kommen. Denn die Herausforderungen im Alltag sind bei allen ähnlich. Im Februar 2021 gründete sie zusammen mit einer anderen Mutter die „Gemischte Tüte“ (www.gemischtetuete.org), ein Netzwerk für Eltern aus Düsseldorf und Umgebung. Inzwischen sind es fünf Mütter, die das Leitungsteam ausmachen. Über 90 Familien haben sich der Initiative bereits angeschlossen. „Wir tauschen uns über einen Messenger-Dienst aus und laden auch Experten per Videokonferenz ein“, erklärt Lena Meschede. Zusammen mit der Awo Düsseldorf bietet das Netzwerk außerdem einen Eltern-Kind-Schwimmkurs für Kinder mit Behinderungen im Allwetterbad in Flingern an, auch Familiennachmittage sowie Stammtische zum persönlichen Kennenlernen und Austauschen.