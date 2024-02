Großmarkt in Düsseldorf Händler appellieren letztmals an die Stadt

„Wir haben fertige Pläne in der Schublade liegen und appellieren ein letztes Mal an den Oberbürgermeister, mit uns ins Gespräch zu kommen“, erklärt der Vorstandsvorsitzende Peter-Josef Eßer. Man könne sich eine ähnliche Lösung vorstellen, wie für den ebenfalls an der Ulmenstraße ansässigen Blumengroßmarkt. Dieser wird unabhängig von den Obst- und Gemüsehändlern bestehen bleiben. Jörg Breitenfeld, Geschäftsführer des Blumengroßmarktes, berichtet, dass man vor der gleichen Situation stand: „Jetzt haben wir zu horrenden Pachtpreisen eine marode Halle bei der Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz (IDR) in Erbpacht angemietet und werden diese sanieren.“ Damit gehe eine starke finanzielle Belastung einher. „Auf ein solches Polster können wir als junge Genossenschaft nicht zurückgreifen“, erklärt Eßer. Dennoch glaubt er an eine Lösung.