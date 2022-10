Inflation in Düsseldorf : Dieser Großhändler zahlt die neue Inflationsprämie

Düsseldorf Das erste Unternehmen aus der Landeshauptstadt verkündet, seinen Mitarbeitern die neue Prämie zu zahlen. Welche Firma das ist und wie viel sie in die Hand nimmt.

In den Sozialen Medien begründet das Unternehmen diesen Schritt damit, das „Mitarbeiterteam durch diese freiwillige Maßnahme in der schwierigen Zeit von Energiekrise und hoher Inflation“ unterstützen zu wollen. Konkret sollen im Oktober und im Januar des nächsten Jahres jeweils 500 Euro gezahlt werden. Insgesamt profitieren davon 310 Mitarbeiter in Deutschland, in Düsseldorf sind 250 von ihnen beschäftigt (gruppenweit gibt es 550 Mitarbeiter). Führungskräfte bekommen die Sonderzahlung übrigens nicht, wie das Unternehmen auf Nachfrage mitteilt. Wie die Höhe der Zahlung ermittelt wurde, sagt das Unternehmen nicht.