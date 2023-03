Düsseldorfer Unternehmer Der Goldjunge

Vor 13 Jahren hat er seine Filiale am Düsseldorfer Schwanenmarkt eröffnet, damals ein Kabuff auf 15 Quadratmetern. Mittlerweile ist der Standort groß, lichtdurchflutet, mit Kunstwerken bestückt – und einer von 17 in ganz Deutschland. Nach eigenen Angaben hat Haeger im vergangenen Jahr mit seinen beiden Unternehmen „Haeger Edelmetalle“ und „Rheinische Scheidestätte“ 170 Millionen Euro Umsatz gemacht, knapp drei Millionen davon blieben als Gewinn übrig. Das internationale Wirtschaftsmedium „Financial Times“ zählte Haegers Goldgrube im Jahr 2022 zu den 1000 Unternehmen in Europa, die am schnellsten wachsen.