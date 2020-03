Düsseldorfer gewinnen Wettbewerb : Eine App für den Klimaschutz

Info

Ideenwettbewerb Die Initiative Wissenschaft im Dialog zeichnet jedes Jahr 15 junge Forscher und ihre Ideen aus ganz Deutschland mit jeweils 10.000 Euro aus. Außerdem können die Sieger-Teams an einer Schulung über Grundlagen der Öffentlichkeitsarbeit teilnehmen. Zu den Gewinnern zählen die Entwickler der App „Ez-Green“ von der Hochschule Düsseldorf.

Praxis Bis Dezember sollen die Ideen umgesetzt werden, dann will die Jury noch einmal alle Projekte begutachten und bewerten, welche sich in der Praxis besonders für eine nachhaltige Lebensweise eignen. Bis dahin halten die Teams in einem Blog über ihre Fortschritte auf dem Laufenden: www.hochschulwettbewerb.net. „Ez-Green“ berichtet außerdem von seinen Fortschritten auf Instagram. Das Projekt wird durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.