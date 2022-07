Corona in Düsseldorf : Gesundheitsdezernent empfiehlt auf der Kirmes die Maske

Christian Zaum: „Unser System ist im Moment sehr fragil.“ Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Christian Zaum sorgt sich wegen hoher Corona-Inzidenzen und dem belasteten Personal in den Krankenhäusern. Was er zur Situation auf der anstehenden großen Kirmes am Rhein sagt.