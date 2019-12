Online-Shop gestartet : Gastronomin backt nun auch für Hunde vegan

Lina Scherpings Mischling Mogli durfte natürlich als erstes von den Keksen probieren. F.: Privat. Foto: privat

Düsseldorf In ihrem Deli am Fürstenplatz werden schon gesunde, vor allem vegane und glutenfreie Speisen zubereitet. Nun will Lina Scherping auch etwas für Hunde tun und stellt besondere Kekse her.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Semiha Ünlü Redakteurin der Lokalredaktion Düsseldorf

Die Idee war natürlich naheliegend: Schließlich ist Lina Scherping mit ihrem „Lina’s Coffee Brew Bar & Deli“ am Fürstenplatz schon für gesunde, immer mehr vegane, zucker- und glutenfreie Speisen bekannt. Das brachte die Gastronomin auf den Gedanken, auch für ihren Mischling Mogli (4) „etwas Gutes zu tun. In ihrer Küche probierte sie das Backen veganer und glutenfreier Hundekekse aus. Mogli schienen sie zu schmecken und gut zu bekommen. Dann wollten Freunde sie auch für ihre Vierbeiner haben. Nun kann man sie in einem Online-Shop kaufen.

„Wir verwenden glutenfreie Mehle wie Buchweizen oder Reismehl. Für den besonderen Gesundheitskick backen wir mit Chiasamen und Kokosöl. Bananen, Tomaten, veganer Käse und italienische Gewürze geben die Geschmacks-Aromen“, sagt Scherping. Alle Kekse sind handgebacken (das passiert nach Ladenschluss im Deli), verzichtet werde auf „Lock-, Aroma- oder Konservierungsstoffe“. Der Preis für eine Portion (150 Gramm im Jutebeutel): 9,99 Euro plus Versandkosten (mindestens drei Euro).