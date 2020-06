Kostenpflichtiger Inhalt: Wirtschaft in Düsseldorf : Gastronomen rutschen in die Insolvenz

In der ehemaligen Dorfschänke in Niederkassel ist L‘Auberge St. Honoré mittlerweile geschlossen. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Les Halles St. Honoré bleibt an der Nordstraße und schließt die Dorfschänke. Die „EssART Gastronomie GmbH“ gibt auf. Ein Experte erwartet in den nächsten Monaten deutlich mehr Insolvenzen in der Gastronomie.