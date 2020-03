Schulen in Düsseldorf : Ganztagskräfte fordern Einsatz von Lehrern am Nachmittag

Gespielt werden darf – analog zur Kita – auch in der OGS. Im Mittelpunkt steht aber der Bildungsauftrag, der für mehr Chancengleichheit sorgen soll. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Düsseldorf Die OGS soll jenseits des Unterrichts Bildung vermitteln und so für bessere Chancen sorgen.

Von Christopher Trinks

Der offene Ganztag (OGS) an Grundschulen ist für viele berufstätige Eltern ein Muss – dementsprechend groß ist die Nachfrage nach einem Platz. Stadtweit werden derzeit laut Schulverwaltungsamt 15.275 Kinder nach dem Unterricht betreut. Der errechnete Bedarf von bis zu 80 Prozent aller Primarstufenschüler ist damit aber noch lange nicht gedeckt. „Zum neuen Schuljahr werden wir deshalb zusätzliche 625 Plätze schaffen, um die noch vorhandene Lücke weiter zu schließen“, sagt der zuständige Abteilungsleiter der Stadt, Bernd Luberichs. Die Kommune ist dabei vor allem in die Finanzierung der zusätzlichen Aktivitäten am Nachmittag eingebunden. Häufig werden Wohlfahrtsverbände wie die Arbeiterwohlfahrt, die Diakonie und die Caritas als Träger der externen Bildungs- und Sportangebote in den OGS-Betrieb integriert.

„Dass Kinder verlässlich betreut werden, ist eine Sache. Gleichzeitig bietet die OGS aber auch Möglichkeiten in der Förderung sozialer Kompetenzen. Und nicht zuletzt eine wirklich große Chance, Bildungsgerechtigkeit für Kinder aus bildungsfernen Familien herzustellen“, sagt Nadja Hübinger. Sie ist bei der Arbeiterwohlfahrt zuständig für die Schulsozialarbeit an 18 Grundschulen, an denen die Awo den offenen Ganztag leitet. Gerade die Nachmittagsangebote der eingekauften Anbieter böten für die Förderung individueller Talente enorme Möglichkeiten. Hübinger nennt Beispiele: „Filzen und Töpfern sind als kreative AGs sehr beliebt und können die Feinmotorik fördern. Darüber hinaus tragen die Sportangebote dazu bei, dass die Kinder Hobbys und Interessen für sich entdecken“, sagt sie.

Info Träger Die meisten OGS werden von der Diakonie (25 Schulen), der Awo (18), Caritas (16) sowie den schuleigenen Fördervereinen (13) betreut. Die restlichen übernehmen das Jugendamt sowie kleinere Träger. Finanzen 40 Millionen Euro stellt die Stadt seitdem jährlich für die Nachmittagsangebote im offenen Ganztag bereit. Über 200 000 Stunden externer Anbieter werden damit finanziert.

Schulleiterin Birgit Nösser sieht den zusätzlichen Sozialisierungsfaktor der Nachmittagsbetreuung als wichtiges Kriterium bei der Kindesentwicklung an. „Beim gemeinsamen Mittagessen zum Beispiel lernen die Kinder Höflichkeit und Respekt im Umgang miteinander. Oder bei den Fahrten in den Osterferien, die benachteiligten Kindern vielleicht sonst verwehrt blieben“, sagt die Pädagogin. Derzeit gehen an ihrer Grundschule an der Fuldaer Straße 75 von 200 Kindern in den offenen Ganztag. „Aber eigentlich ist die Nachfrage noch sehr viel größer.”

An Grenzen stoßen die Förderoptionen, wenn es beispielsweise um die gezielte Nachhilfe zu bestimmten Unterrichtsinhalten gehe. Das sei für die ausgebildeten Erzieher eher schwierig umzusetzen. Für Hübinger kann deshalb nur ein rhythmisiertes Betreuungsmodell langfristig den Bildungsauftrag erfüllen, bei dem die Lehrer verstärkt im offenen Ganztag arbeiten und so nach Bedarf auch nachmittags Unterricht stattfinden kann.