Unternehmer in Düsseldorf Warum diesem Friseur ein Hund assistiert

„Auf der Arbeit bin ich entspannter, da fühle ich mich wohl“, sagt Sascha Mylenbusch, der den „HairClub by Sascha M.“ an der Hauptstraße in Benrath betreibt. Seit seinem 16. Lebensjahr arbeitet er in seinem Traumberuf. Später kam die psychische Erkrankung, die aus schweren Belastungen in der Kindheit resultiert.