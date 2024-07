Gute Zahlen in Düsseldorf Freibäder dank Sonnenschein voll

So hört sich aus dem Mund eines Bäder-Managers Erleichterung an: „Der Sommer hat sich blicken lassen“, resümiert Marcus Werner von der Bädergesellschaft das vergangene Wochenende. „Wir haben alleine am Samstag 12.801 Badegäste in den Freibädern gehabt“, so der Leiter Services. Besonders nachgefragt war das Löricker Freibad mit seinen weitläufigen Grünflächen. Dorthin kamen am Freitag 1825 Kunden, am heißen Samstag waren es dann 4939. Zum Vergleich: Als besonders gut wurde in dieser Saison ein Tag Ende Juni bilanziert, damals kamen etwas über 3000 Badefreudige nach Lörick.