Düsseldorfer Frankreichfest eröffnet Vive la France in der Altstadt

Das Programm ist so facettenreich bestückt wie die französische Kultur: An zahlreichen Gourmet-Ständen können sich die Besucher durch die französische Küche probieren, unter anderem gibt es Austern, Käse und Flammkuchen. Auf der Bühne treten französische Künstler auf wie der Rockmusiker Pierre Guénard oder die Interpretin Lisa Pariente, die bekannte Chart-Songs in französischer Sprache adaptiert. Das Institut français hat anlässlich der Olympischen Spiele in Paris den vierfachen Breakdance-Weltmeister Abdel Chouari eingeladen. Chouari wird am Samstag ab 14 Uhr unter anderem an der Unteren Rheinwerft eine Breakdance-Einführung anbieten. Auf dem Burgplatz und der Rheinuferpromenade gibt es derweil Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten: Weine aus dem Elsass, französischer Gin, Crêpes und Quiche. Neben den Speisen gibt es auch handgefertigte Keramik sowie Lavendelprodukte.