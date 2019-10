Aktionstag : Mehr als 40 Forscher schmieden Pakt gegen Demenz

„Warum kommt es überhaupt zu diesen Veränderungen im Gehirn?“. Alzheimerforscher Dieter Willbold versucht, das herauszufinden. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Ob Früherkennung, die Entwicklung neue Wirkstoffe oder Hilfen für den Alltag - in einem Bürgergespräch berichten Wissenschaftler von ihren Erkenntnissen.Angesprochen sind Betroffene und Angehörige.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ute Rasch

Gemeinsam forschen für die Zukunft: In Düsseldorf haben über 40 Wissenschaftler ein Netzwerk gegründet, das deutschlandweit als einmalig gilt und sich intensiv mit der Erforschung von Demenzerkrankungen beschäftigt – aus unterschiedlichen Blickwinkeln: Da werden Methoden zur Früherkennung und neuartige Medikamente entwickelt, aber auch Zukunftsszenarien diskutiert: Wie möchten Menschen leben, deren geistige Kräfte nachlassen, und wie kann man ihre Angehörigen unterstützen? Einige dieser Erkenntnisse werden nun zum ersten Mal öffentlich vorgestellt.

Endlich ein Mittel gegen Alzheimer zu finden – daran arbeiten Forscher weltweit, aber bisher hat sich keine dieser Hoffnungen wirklich erfüllt. Da sorgt eine Nachricht von der Düsseldorfer Uni für internationale Aufmerksamkeit: Dieter Willbold, Professor für Physikalische Biologie, hat mit seinem Team eine neue Therapie-Strategie entwickelt und dazu auch ein eigenes Unternehmen gegründet: die Priavoid GmbH.

Info Netzwerk stellt seine Arbeit vor Vortrag Das Netzwerk „Demenzforschung in Düsseldorf“ berichtet über verschiedene Aspekte seiner Arbeit am Dienstag, 29. Oktober, ab 16 Uhr im Haus der Universität am Schadowplatz. Bei dieser Aktion werden zunächst aktuelle Forschungsergebnisse vorgestellt, anschließend können Bürger mit Wissenschaftlern ins Gespräch kommen. Infos Die Veranstaltung ist kostenlos – eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Alle Themen: www.demenzforschung-duesseldorf.de

In Kooperation mit dem Forschungszentrum Jülich wollen die Wissenschaftler verstehen, wie und warum harmlose Eiweißmoleküle verklumpen, dadurch Nervenzellen und ihre Verbindungen schädigen und Alzheimer auslösen. Pa­rallel dazu hat das Forscherteam einen Wirkstoff entwickelt, „der in der Lage ist, diesen giftigen Molekülverband, wieder in harmlose Eiweißmoleküle zu zerlegen“. Also die fatale Verklumpung im Gehirn aufzulösen.

Andere Forschergruppen und die Pharmaindustrie weltweit setzten bei ihren Entwicklungen auf Antikörper und die Unterstützung des Immunsystems. „Wir dagegen wollen die Eiweiß-Verklumpung direkt zerstören“, so Willbold. Und damit das Gedächtnis und die kognitiven Fähigkeiten der Betroffenen wieder deutlich verbessern. Allerdings: Bis ein entsprechendes Medikament auf den Markt kommt, werden noch Jahre vergehen.

Aber warum kommt es überhaupt zu diesen Veränderungen im Gehirn, welche Rolle spielen Umweltschadstoffe wie Schwermetalle und Feinstaub dabei? Mit den molekularen Ursachen von Erkrankungen des Zentralnervensystems wie Alzheimer beschäftigt sich die Biologin Anna von Mikecz. Speziell mit Nanopartikeln, also winzigsten Teilchen, „die offenbar in jedes Gewebe im Körper vorstoßen können, auch ins Gehirn“, so die Uni-Professorin. Für sie ein Grund, näher hinzuschauen, zumal diese Teilchen überall vorkommen, etwa in Industrieruß enthalten sind oder bei der Verbrennung von Dieselkraftstoff freigesetzt werden. Ihre Vermutung: Nanopartikel erhöhen das Risiko, an Alzheimer zu erkranken.

Grundlagenforscher werden beim ersten Bürgergespräch der Wissenschaftler ebenso zu Wort kommen wie Praktiker, die täglich mit Menschen mit Demenz umgehen. „Für Hausärzte ist es nicht immer leicht, den richtigen Ton zu finden, die richtigen Fragen zu stellen“, sagt Michael Pentzek vom Institut für Allgemeinmedizin der Uni. Zumal sich nicht jede Gedächtnisstörung gleich zu einer Demenz entwickelt. Auf der Basis seiner Forschung wurde ein Leitfaden für Hausärzte zusammengestellt, der konkrete Empfehlungen bietet, wie ein Patient auf mögliche Veränderungen anzusprechen sei. Auch wenn es um so alltägliche, gleichwohl schwierige Themen geht wie das Autofahren – zumal dann die Einschätzung des Patienten und seiner Familie oft auseinanderdriftet. „Es ist nicht leicht, einen alten Mann mit einer Demenz dazu zu bewegen, seinen Führerschein abzugeben.“ Stattdessen empfiehlt der Ratgeber eher sanftere Schritte: nur tagsüber und auf vertrauten Wegen zu fahren – und in Begleitung. Aber das müsse selbstverständlich im Einzelfall abgeklärt werden.