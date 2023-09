Innovation in Düsseldorf Flughafen will mit Euref grüner werden

Der Flughafen Düsseldorf folgt dem Ziel der Stadt und will bis 2035 klimaneutral sein. Zehn Jahre später sollen die Emissionen auf netto Null stehen. Mit dem benachbarten Euref-Campus wird nun eine Innovationspartnerschaft geschlossen, um dieses Ziel zu erreichen. Dabei geht es um den CO 2 -freien Betrieb von Gebäuden, grünen Luftverkehr und nachhaltige Mobilität. Offiziell verkündet wird die ehrgeizige Partnerschaft in der kommenden Woche auf der Immobilienmesse Expo Real in München am Stand der Stadt Düsseldorf.