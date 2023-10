Am Düsseldorfer Flughafen Neue Scanner sollen Abfertigung schneller machen

Ein großer grauer Kasten als kleine Revolution am Flughafen: Das gewaltige Gerät, das seit Kurzem in der Sicherheitskontrolle in Terminal A steht, ist der erste CT-Scanner am Airport. Dank der „computertomographiebasierten Gepäckprüfanlage“ (so der offizielle Name) muss man Laptops oder Flüssigkeiten nicht mehr aus Tasche oder Trolley holen. Auch die sogenannten „Körperscanner“ werden erneuert. Künftig muss man die Hände nicht mehr hochnehmen. Beides soll die Kontrollen schneller und besser machen.