Standortsuche : Düsseldorfer Flüchtlingsrat kritisiert Pläne für ein Abschiebe-Gefängnis am Flughafen

Düsseldorf Das Land hält ein zusätzliches Abschiebe-Gefängnis in unmittelbarer Nähe zum Düsseldorfer Flughafen für sinnvoll. Warum Flüchtlingsinitiativen das anders einschätzen.

Der Düsseldorfer Flüchtlingsrat kritisiert in offenen Briefen an das NRW-Flüchtlingsministerium und die Stadtspitze die angedachte Einrichtung eines weiteren Abschiebegefängnisses am Düsseldorfer Flughafen. Bislang gibt es in NRW eine solche „Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige“ nur in Büren bei Paderborn. Die dort vorhandenen 175 Plätze seien, so die Kritiker, bei weitem nicht ausgelastet.