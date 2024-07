Große Reise für Düsseldorfer Team Düsseldorfer Firecats starten in Ohio

Das Reiseziel der Düsseldorfer Jugendgruppe ist aus der NFL-Historie nicht wegzudenken. In Canton wurde am 20. August 1920 die American Professional Football Association gegründet, die sich 1922 in NFL umbenannte. In Canton ist auch die „Hall of Fame“, also die „Ruhmeshalle der NFL“, beheimatet. „Ihr fliegt sozusagen ins Herz der NFL. Es ist großartig, dass Flag Football weltweit große Aufmerksamkeit erhält, auch damit, dass es 2028 bei den Olympischen Spielen in Los Angeles dabei sein wird“, erklärt Oberbürgermeister Stephan Keller, der genauso wie der NFL Europe-Chef Brett Gosper und NFL-Deutschland-Geschäftsführer Alexander Steinforth, Rhein Fire-Head Coach Tomsula und Panter-Cheftrainer Jaycee Krieg zum Firecats-Abschlusstraining in den Arena-Sportpark gekommen war. „Ihr werdet auf große internationale Konkurrenz treffen, die zu Freunden werden kann. Und ihr seid auch so etwas wie Botschafter Düsseldorfs“, meinte Keller weiter.