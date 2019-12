Mein Gesundheits-Rezept : „Rege mich nicht über jede Kleinigkeit im Alltag auf“

Düsseldorf Für Petra Tappertzhofen ist das Glas immer halb voll. Diese Lebenseinstellung hilft der Finanzierungsberaterin, gesund und zufrieden zu sein.

Für mich war und ist es ganz wichtig, dass ich Freude an dem habe, was ich tue. So betrachte ich meinen oftmals recht anstrengenden Beruf als Finanzierungsberaterin nicht als Arbeit. Ich übe ihn mit Leidenschaft aus und kann deshalb auch mit stressigen Phasen gut umgehen. Zudem bleibe ich stets optimistisch – auch wenn es mal nicht so gut läuft. Zu meinem Gesundheitsrezept gehört auch, die Lebensmittel für meine Familie – am liebsten übrigens Bio – nach Möglichkeit vor Ort und saisonal zu kaufen.