Feuerwehr in Düsseldorf „Bauen ist nicht unsere Kernkompetenz“

David von der Lieth Der 1980 in Isselburg-Werth geborene David von der Lieth kam 2008 zur Düsseldorfer Feuerwehr, davor studierte er Luft- und Raumfahrttechnik in Aachen. Schnell wurde er zum Vize-Chef der Abteilung Gefahrenabwehr und Rettungsdienst und hat sich darüber einen guten Ruf erarbeitet. Schnell wurde er zum Leiter der Abteilung „strategische Einsatzplanung“ befördert. An der Seite von Dezernentin Miriam Koch hat er 2015 die Ankunft Geflüchteter mitorganisiert. 2018 wurde er dann Nachfolger auf der Position des „Stadtbranddirektors“ – oder auch einfacher: Feuerwehrchef.

Christian Zaum 1977 in Wuppertal geboren, hat Zaum Jura in Passau, Würzburg, Düsseldorf und Kapstadt studiert. Seit 2017 ist er Beigeordneter für Recht und Ordnung in Düsseldorf. 2021 übernahm er außerdem den Fachbereich Feuerwehr von Helga Stulgies.