Wetterdienst warnt erneut : Düsseldorfer Festkomitee will Entscheidung über Kö-Treiben treffen

Fällt das Kö-Treiben dem Wetter zum Opfer? Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Am Sonntag wird es stürmisch und regnerisch in Düsseldorf und dem Rheinland. Zahlreiche Veranstaltungen sind in Gefahr und könnten abgesagt werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dem stürmischen und regnerischen Wetter könnten in Nordrhein-Westfalen immer mehr Karnevalszüge zum Opfer fallen. Welche Züge bereits abgesagt wurden, lesen Sie hier.

In Düsseldorf will sich das Festkomitee um 8 Uhr treffen und entscheiden, ob das bei Familien beliebte Kö-Treiben auf der Königsallee stattfinden kann, wie ein Sprecher sagte. In Köln sollen die von Hunderttausenden Schaulustigen besuchten Schull- un Veedelszöch zwar stattfinden. Allerdings wurde der Start auf 10.45 Uhr vorverlegt, die Strecke wurde um zwei Kilometer verkürzt. Zugleich warnte die Stadt Köln ihre Bürger davor, sich am Sonntag im Freien aufzuhalten.

Am Sonntag sollen eigentlich das Kö-Treiben auf der Königsallee und sechs Veedelszüge in Eller, Gerresheim, Hassels, Mörsenbroich, Niederkassel und Unterbach stattfinden. Die „Saubande Förderkreis Gerresheimer Veedelszoch“ teilte am Sonntagmorgen bei Facebook mit: „Und hier jetzt für alle ganz offiziell: Der Zoch findet wie geplant statt!“ Die anderen Stadtteilzüge müssen aber möglicherweise nun abgesagt werden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Sonntagmorgen in ganz NRW vor Sturmböen bis Windstärke 9. Besonders kräftige Böen werde es in der Region rund um Aachen und im Bergland geben, sagte ein Meteorologe des DWD in Essen. Dazu regnet es heftig und fast pausenlos. 30 bis 40 Liter pro Quadratmeter werde es in vielen Regionen geben. Am Rosenmontag soll der Wind dann deutlich abflauen.

(mja/mba/dpa)