Düsseldorfer Fashion Days Die Modestadt stellt sich vor

In dessen Mittelpunkt stand ganz klar einer der wichtigsten Treiber der lokalen Wirtschaft – die Mode. Und das Interesse daran war riesig: Das Panaromazelt am Corneliusplatz, in dem Schauen am laufenden Band liefen, hätte gut doppelt so groß sein können – so groß war der Andrang. Für die Macher gab es viel Applaus. Neben heimischen Marken wie Sheme Shoes, Wunderwerk, Mohnfeld Moden und Riani, erinnerte die sogenannte Igedo Selection an die vor 75 Jahren gegründete Modemesse und die damals erste Modenschau auf der Königsallee.