Düsseldorfer Mundart : Wenn der Fritzemann einen auf Platt erzählt

„Mer schwade Platt“: Christina Dopheide und Sohn Friedrich, auch Fritzemann genannt, beherrschen noch die Düsseldorfer Mundart. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Bei der Familie Dopheide wird die Düsseldorfer Mundart noch gesprochen. Oma Otti hat dafür gesorgt, dass auch die jüngste Generation fit auf Platt ist.

Ins Platt rutscht sie leicht, weil sie damit groß geworden ist, weil es für sie ein Stück Heimat ist. Und nicht, dass es oft Anlass gebe, aber auch Ärger ausdrücken, das gehe auf Platt einfach besser, sagt Christina Dop­heide. Sie ist 36 Jahre alt, erfolgreiche Kosmetikerin mit eigenem Geschäft. Und Düsseldorferin ist sie, ein „Jroßstadtkengk“, ein Kind der Großstadt, und das mit Herz und Seele. Und dieser Umstand hat viel damit zu tun, dass sie die hiesige Mundart noch regelmäßig spricht. Sie hat es von ihren Eltern. Vater Thomas betreibt in vierter Generation die Tischlerei Dopheide und Mutter Ottilie spreche eigentlich nur Platt. Sie sei wie sie mit der Altstadt und dem Leben dort verwoben, hatte unter anderem mal zehn Jahre lang ein Büdchen auf dem Carlsplatz. „Die kennt hier eigentlich jeder, und auch nur als Otti. Das können Sie so schreiben.“

Und auch die jüngste Generation ist des Platt mächtig. Das ist Friedrich, der Sohn von Christina Dop­heide. Er ist neun Jahre alt, geht in die vierte Klasse der Max-Schule. In der Familie nennen sie ihn meist in der Kurzform Fritz – oder eben den Fritzemann. Er ist der „Jonge“, der sich bei verschiedenen Veranstaltungen auch mal auf die Bühne stellt und etwas auf Platt zum Besten gibt, etwa wenn die Mundartfreunde einladen, oder als kleines Beiprogramm zum traditionellen Gänseessen im Brauhaus Schumacher. Friedrich mag die Düsseldorfer Mundart, sagt aber auch, dass von seinen Schulfreunden nur einer etwas Platt verstehe.

Info Mundartfreunde sorgen sich um den Dialekt Ursprung Das Düsseldorfer Platt zählt ursprünglich zu den niederfränkischen Dialekten (auch Niederrheinisch). Je nach Stadtteil gibt es unterschiedliche Varianten. Es war bis zum Zweiten Weltkrieg noch die Umgangssprache einer breiten Bevölkerungsschicht. Seither ist es auf dem Rückzug. Sprachwissenschaftler führen den nicht nur in Düsseldorf auf Zuzug, veränderte kulturelle Schwerpunkte und gewandeltes Sprechverhalten der Eingesessenen zurück. Bewahrung Für den Erhalt des Düsseldorfer Platt setzt sich unter anderem der Verein Mundartfreunde Düsseldorf e.V. ein. Kontakt: www.mundartfreunde.de und www.mundart-duesseldorf.de

Auch der Fritzemann ist groß geworden mit der Mundart. Als Mama Christina für die ersten Jahre bis zum Kindergarten eine Betreuung für ihn suchte, lag es nahe, dass Oma Otti das übernimmt. Schließlich wohnen Mama und Oma Dop­heide unter einem Dach in der Bilker Straße. „Das hier ist mein Elternhaus. Und das Kinderzimmer von Friedrich war mal meins“, erinnert sich Christina Dopheide. Oma Otti jedenfalls nahm den kleinen Friedrich tagsüber unter ihre Fittiche. Mama musste sich ja um ihr Geschäft, die Kosmetikmanufaktur Handreich, nur ein paar Häuser weiter, kümmern. „Ich glaube, die hat mit ihm nur Platt gesprochen. Zumindest oft. “ Vor der Einschulung hat sie dann noch mal Hochdeutsch mit ihm geübt.

Außen vor ist bei dem Thema allerdings Ehemann und Papa Manuel, Grafiker von Beruf. Er ist ja nicht von hier, sagt die Gattin. Er stamme aus Grevenbroich, könne mit dem hiesigen Platt nicht so viel anfangen, verstehe es zwar und nehme es ansonsten gelassen hin, wenn sie mal wieder in die Mundart verfällt.

Die Mundart und das Veedel, das hängt zusammen. Die Altstadt, die habe sie eigentlich nie richtig verlassen. Zwei Wochen auf einer Sonneninsel war die längste Zeit. Seit sie das Kosmetikstudio führe, habe sie die Zeit für längere Auszeiten sowieso nicht. Außerdem kriege sie immer noch schnell Heimweh. Und auch das Elternhaus sei immer ihre Adresse gewesen, mal habe sie oben gewohnt. Und als Friedrich kam, habe es geheißen, die am meisten Platz benötigen, bekommen die größte Wohnung. Das ist die mit den bodentiefen, doppelflügeligen Fenstern und den kleinen Austritten zur Bilker Straße hin. Da geht der „Zoch“ vorbei, und bei Dopheides werden an Karneval diese Türen geöffnet und es wird närrisch „gefiert“. Mit „Kengk“ und „Kejel“. „Da ist die Bude voll, wir hatten hier schon mal 30 Erwachsene und 25 Kinder.“

An früher erinnert sich Christina Dopheide gerne. Sie meint damit die Anfang 1990er Jahre. Da haben sie und ihre Freudinnen sich als „jonge Höpper“ überall rumgetrieben, haben in den städtischen Brunnen gebadet und beim Arcari, das es damals noch gab, Pfannkuchen „geschnorrt“, bis es den Betreibern zu bunt wurde und sie die Kinderschar fortgeschickt haben. „Das haben die eigentlich immer auf Platt gemacht.“ Nach Hause mussten sie im Winter, sobald die Gaslaternen angingen. Hell war es in späteren Jahren manchmal schon wieder, wenn ihr Dienst als „Thekenmädchen“ in der Bolker Straße zu Ende ging. Die Stadt sei eben ihr Leben.