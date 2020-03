9.30 Uhr Bloß kein Stress am Morgen. Mama fährt heute einfach mal etwas später zur Arbeit. Deshalb können nach dem Frühstück alle gemeinsam eine Runde Scotland Yard spielen: Matti ist Mister X. Gesellschaftsspiele? Die gibt es sonst höchstens mal am Wochenende. Aber auch da fehlt meistens die Zeit für so etwas.