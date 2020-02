Gesundheitsforum : Wenn die Schilddrüse krank ist

Düsseldorf Experten informieren bei einer öffentlichen Veranstaltung im Maxhaus zum Beispiel darüber, ob ein Knoten operativ entfernt werden muss.

Das Gesundheitsforum des Verbunds Katholischer Kliniken (VKKD) steht am Montag, 16. März, unter dem Motto „Kranke Schilddrüse – Was nun?“. Im Maxhaus, Schulstraße 11, werden vier Experten dann über die drängendsten Fragen von Betroffenen sprechen. „Muss jeder Patient operiert werden?“ ist eine Frage, mit der sich Karl-Heinz Schultheis, Ärztlicher Direktor des VKKD, beschäftigen wird. Matthias Schauer, Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Thorax- und Endokrine Chirurgie am Augusta-Krankenhaus, will Antworten auf die Frage geben: Muss alles raus? – Neue OP-Strategien bei bösartigen Schilddrüsenerkrankungen. Um die Frage „Schilddrüsenknoten, – was nun?“ kümmert sich Privatdozentin Beate Quadbeck, um die Frage „Operation Ja oder Nein – Optionen bei gutartigen Schilddrüsenerkrankungen“ Joachim Kolb, Leitender Oberarzt an der Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Thorax- und Endokrine Chirurgie am Augusta-Krankenhaus.