Gesundheitsforum : Experten über Schatten auf der Lunge

Düsseldorf Beim Gesundheitsforum am 4. November geht es im Maxhaus um Diagnostik und Therapien.

Zum Auftakt am Montag, 4. November, 17.30 Uhr, gibt Professor Karl-Heinz Schultheis, Ärztlicher Direktor des VKKD, einen Einblick in die Geschichte der Thoraxchirurgie. „Ein Lungenrundherd – und was nun?“, so hat wiederum Peter Staisch, Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie aus Ratingen, seinen darauffolgenden Vortrag überschrieben. Er erläutert die Diagnostik.

Nach den Vorträgen im Maxhaus an der Schulstraße 11 stehen die Referenten dann in einer moderierten Runde und auch in Einzelgesprächen für Fragen aus dem Publikum bereit. Der Eintritt zum Gesundheitsforum ist frei, Einlass ist bereits ab 17 Uhr. Die Veranstaltung endet um 19.30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Besucher können ihre Fragen an die Experten auch vorab per E-Mail schicken (Kontakt: fragen@vkkd-gesundheitsforum.de).