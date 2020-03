Düsseldorfer Experten klären auf : „Darmkrebs kann man leicht vorbeugen“

Düsseldorf Düsseldorfer müssten die Angebote zur Vorsorge nutzen, sagt ein Kaiserswerther Experte.

(semi) In Deutschland ist Darmkrebs bei Männern die dritthäufigste, bei Frauen die zweithäufigste Tumorerkrankung. Fast 26.000 Menschen sterben laut Robert-Koch-Institut jährlich an den Folgen kolorektaler Tumoren. Im Monat März, dem „Darmkrebsmonat“, gibt es bundesweit Aktionen und Informationen, um darauf und vor allem auf die Chance aufmerksam zu machen, etwas für die Prävention zu tun. Darmkrebs könne man sogar „im Vergleich zu anderen Krebsarten leicht vorbeugen“, meint Matthias Banasch, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin mit Gastroenterologie und Onkologie am Florence-Nightingale-Krankenhaus.