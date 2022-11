Was in den Abfluss darf : Darum klären Düsseldorfer Experten am Welttoilettentag auf

Darum klären Düsseldorfer Experten am Welttoilettentag auf

Was in den Abfluss darf

Am Samstag ist der Welttoilettentag. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Bilk Verbraucherzentrale, Stadtentwässerungsbetrieb und Hauseigentümer informieren am kommenden Samstag über „Fremdstoffe im Abwasser“. Was die Bürger vor Ort erwartet.

(RP) „Gemeinsam für weniger Abfall“ – unter diesem Motto informieren am kommenden Samstag, 19. November, Experten über Fremdstoffe, die nicht ins Abwasser gehören. Im Untergeschoss der Düsseldorf Arcaden in Bilk wird sich von 11 bis 17 Uhr auf der Freifläche alles um das Thema „Toilette" drehen. Die Verbraucherzentrale, der städtische Stadtentwässerungsbetrieb und die Immobilieneigentümer von „Haus und Grund“ wollen für einen nachhaltigen Umgang mit der Ressource Wasser werben und über typische Entsorgungsfehler aufklären. Vor Ort sorgen am „Welttoilettentag“ ein Quizrad für Jung und Alt, eine kleine Ausstellung sowie eine Fotowand, die dazu einlädt, witzige Selfies zu machen, für Abwechslung.