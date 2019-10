Wird noch zu spät erkannt : Wenn Regelschmerzen nicht normal sind

Düsseldorf Bei starken Schmerzen und unerfülltem Babywunsch kann Endometriose vorliegen. Experten informieren am 16. Oktober über Therapien.

(semi) Schmerzen während der Regel kennen viele Frauen. Wenn die Schmerzen jedoch die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen, kann das auf eine gynäkologische Erkrankung hinweisen: Endometriose. Nach Expertenschätzungen leiden in Deutschland 10 bis 15 Prozent aller Frauen im Alter zwischen 15 bis 50 Jahren unter Endometriose. Von der chronischen Erkrankung sprechen Mediziner dann, wenn sich „versprengtes“ Gebärmuttergewebe außerhalb der Gebärmutter meist im kleinen Becken ansiedelt und dort während der monatlichen Regelblutung zu Schmerzen und anderen Beschwerden führen kann. Schätzungsweise rund 40.000 Frauen in Deutschland erkranken jedes Jahr neu an Endometriose.