Düsseldorfer Facharzt empfiehlt Männerkrankheiten rechtzeitig erkennen und behandeln

Wer die Diagnose Prostatakrebs erhält, dem stehen eine Reihe von Therapiemöglichkeiten zur Verfügung. Je nach Stadium der Erkrankung und Alter des Betroffenen kann dies, neben einer Operation, etwa eine Strahlentherapie sein, in manchen Fällen, wenn keine Beschwerden vorliegen, kann auch zunächst eine engmaschige Beobachtung ausreichend sein. Über die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten sowie deren Vor- und Nachteile werden die Patienten am Marien Hospital in einer interdisziplinären Sprechstunde gemeinsam von Urologen und Strahlenmedizinern ausführlich informiert.