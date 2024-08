Insolventer Modekonzern Esprit in Düsseldorf muss seine Filiale schließen

„Jetzt oder nie“ steht auf zahlreichen Plakaten geschrieben, die in der Düsseldorfer Esprit-Filiale an der Schadowstraße aufgehängt worden sind. Das „nie“ wird in diesen Tagen vermutlich besonders schwer wiegen, denn seit Freitagmorgen steht fest: Der Modekonzern aus Ratingen wird zum Jahresende hin alle 56 Filialen in Deutschland schließen. Rund 1300 Mitarbeiter verlieren ihren Job. Die Modekette hatte bereits im Mai Insolvenz beantragt. Die Rechte an der Marke „Esprit“ für den europäischen Markt sollen an den britischen Finanzinvestor Alteri verkauft werden. Was Alteri derweil nicht übernehmen wird, sind die Filialen und Arbeitnehmer. Deswegen werden sowohl in der Zentrale in Ratingen sowie in den Geschäften zum Ende des Jahres voraussichtlich endgültig die Lichter ausgehen.