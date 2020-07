Kostenpflichtiger Inhalt: Pandemie-Folgen in Düsseldorf : „Corona in der Kita hat uns überrascht“

Christina Rech (l.) und Angelika Braun – hier vor der Eingangstür zur Kita St. Bruno – haben die Krise gemeinsam gemanagt. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Die Nachricht, ein Kind sei an Covid-19 erkrankt, traf die Kita St. Bruno in Düsseldorf-Unterrath unerwartet. 16 Jungen und Mädchen sowie drei Mitarbeiter mussten in Quarantäne. Das Krisenmanagement erforderte viel Fingerspitzengefühl. Ein Erfahrungsbericht.