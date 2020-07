Das Protokoll: Pandemie-Folgen in Düsseldorf : „Corona in der Kita hat uns überrascht“

Christina Rech (l.) und Angelika Braun – hier vor der Eingangstür zur Kita St. Bruno – haben die Krise gemeinsam gemanagt. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Die Nachricht, ein Kind sei an Covid-19 erkrankt, traf die Kita St. Bruno unerwartet. 16 Jungen und Mädchen sowie drei Mitarbeiter mussten in Quarantäne. Das Krisenmanagement erforderte viel Fingerspitzengefühl. Ein Erfahrungsbericht.

Von Jörg Janssen

Vor einem Monat erreichte die vom Sozialdienst katholischer Frauen und Männer (SKFM) betriebene Kita St. Bruno in Unterrath die Botschaft, dass eines der dort betreuten Kinder positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Über den Umgang mit dieser Nachricht und das anschließende Krisenmanagement berichten Leiterin Christina Rech und ihre Stellvertreterin Angelika Braun.

Rech Die Nachricht erreichte uns an einem Freitag, dem Brückentag, der auf Fronleichnam folgte. Tatsächlich fiel ich aus allen Wolken. Erst am Montag zuvor hatten wir mit dem eingeschränkten Regelbetrieb begonnen. Jeder, der wollte, konnte seinen Nachwuchs wieder bringen – sofern es keine Anzeichen für eine Erkältung oder eine andere Erkrankung gab. Erstmals nach dem Lockdown hatten wir wieder sechs Gruppen – verteilt auf zwei Etagen – im Haus. Es war schön, dass meine Kollegen und ich wieder für die Kinder da sein konnten. Die Nachricht, nun tatsächlich einen Corona-Fall in der Einrichtung zu haben, hat mich sehr überrascht. Wohl auch deshalb, weil 63 Jungen und Mädchen an der großen Kita-Studie, die Professor Jörg Timm vom Universitätsklinikum leitet, teilnehmen und bis dahin noch keines der Kinder positiv getestet worden war. Irgendwie hat mich das in Sicherheit gewogen. Das infizierte Kind gehörte übrigens nicht zu den Teilnehmern.

Braun Durch den Anruf des Gesundheitsamts stand dann fest, dass drei Mitarbeiter sowie 16 Kinder aus der Gruppe des positiv getesteten Kindes für 14 Tage in die häusliche Quarantäne müssen. Und zwar umgehend. Unterstützt von anderen Kolleginnen rief ich die Eltern an und bat sie, ihr Kind abzuholen. Eine schwierige Situation. Die Aufregung war natürlich groß, hatte sich doch gerade erst eine gewisse Normalität eingestellt. Entsprechend fiel die Bandbreite der Reaktionen aus, die von wohlwollendem Verständnis bis hin zu Enttäuschung und Verärgerung reichten. Da an dem Freitag bei vielen noch keine Nachricht direkt aus dem Gesundheitsamt eintraf, argumentierten einige, dass sie ohne eine offizielle Behördeninformation doch gar nicht in Quarantäne seien. Einige fragten, ob es nicht doch eine Möglichkeit gebe, den Nachwuchs in einer anderen Gruppe unterzubringen. Einerseits konnte ich die Nöte derjenigen verstehen, die keinen systemrelevanten Job ausüben und ihr Kind bis Anfang Juni über viele Wochen selbst betreuen mussten. Anderseits war ich über einzelne Reaktionen etwas überrascht. Schließlich ging es ja um die Gesundheit und eine Fürsorgepflicht gegenüber allen Beteiligten. So schnell es ging, stellte ich die erbetene Liste mit den Namen der 16 von der Quarantäne betroffenen Kinder, ihrem Geburtsdatum, ihrer Anschrift und den Namen der Erziehungsberechtigten zusammen und schickte das Ganze per Fax an den für uns zuständigen Dienst.

Rech Für mich bedeutete das Ganze auch, möglichst schnell neue Dienstpläne für die insgesamt rund 20 Beschäftigten zu schreiben. Denn zusätzlich zu den drei Mitarbeitern, die in der Gruppe des infizierten Kindes arbeiten und plötzlich in Quarantäne mussten, gehören drei weitere Erzieherinnen aus unserer Kita zur Risikogruppe. Sie sind deshalb nicht vor Ort. Hinzu kommen Urlaube, die alle wie geplant genommen werden müssen, und die eine oder andere Erkrankung, die nichts mit dem Fall oder mit Corona zu tun hat. Für zusätzliche Aufregung sorgte, dass eine Mitarbeiterin positiv getestet wurde, die aber in dem entscheidenden Zeitraum vor dem Feiertag gar nicht in der Einrichtung war. Dazu erhielt ich verständlicherweise viele Nachfragen. Eine weitere Folge war, dass ich nach Bekanntwerden des Falls das Außengelände wieder in sechs differenzierte Bereiche untergliedern musste. Das fanden viele Kinder schade. Einige Eltern, die vorher im Ausland waren, hatten übrigens von sich aus darauf verzichtet, ihre Kinder zu uns zu schicken. Es gibt also in der von Corona dominierten Zeit, die eine Herausforderung für alle ist, auch viele umsichtige Reaktionen.

Braun Nachdem sich die erste Aufregung gelegt hatte, konnte unser Team mit denjenigen, die nicht in die Quarantäne mussten, bald wieder einen halbwegs normalen Alltag leben. Inzwischen sind ja viele Jungen und Mädchen, darunter das betroffene Kind, wieder wohlbehalten zurückgekehrt. Neue Fälle gibt es bislang nicht. Ich stelle aber fest, dass nicht so viele Kinder da sind wie sonst während der drei Ferienwochen, in denen wir üblicherweise geöffnet haben. Manche Eltern, die zu Hause bleiben oder weiter Home Office machen können, haben – wohl auch aus Vorsicht – andere Lösungen für sich und das Kind gefunden. Sie wollen erst nach den Ferien wieder dabei sein.

Rech Jetzt schaue ich nach vorn. Es gibt immer noch viel zu klären, zum Beispiel, wie wir die Eingewöhnung der neuen Kita-Kinder genau gestalten. Das wird sicher etwas anders ablaufen als in normalen Jahren. Aber die Hauptsache ist, dass alle wieder wohlauf und bei bester Gesundheit sind. Und dass es bis jetzt keine neuen Fälle gibt. Und natürlich freuen sich jetzt alle auf den Urlaub, denn in der zweiten Ferienhälfte haben wir geschlossen.