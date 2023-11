Forschung in Düsseldorf Die „Zauberkugeln“ gegen Krebs

Er träumte von der „Zauberkugel“. Und meinte damit ein Medikament, das sich im Organismus selbst seine Ziele sucht und eigenständig heilt. Der legendäre Arzt und Forscher Paul Ehrlich durchschaute schon vor mehr als hundert Jahren als Erster das menschliche Immunsystem. Seine Theorie von den „Magic Bullets“ (englisch für Zauberkugel) gilt als Synonym für bahnbrechende Therapien. Und offenbar ist seine Vision heute so nah an der Realität wie noch nie. So erforscht das Team von Professor Aristoteles Giagounidis, Chefarzt der Klinik für Onkologie, Hämatologie und Palliativmedizin am Marienhospital, in wissenschaftlichen Studien solche Substanzen, die das Zeug zur Zauberkugel haben. „Damit können wir Krebspatienten innovative Behandlungsmöglichkeiten bieten.“