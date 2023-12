Gut gemacht Engagement für Kinder und Wohnungslose

Weihnachtspäckchen Auch in diesem Jahr haben Kinder aus Dutzenden Schulen und Kindergärten in Düsseldorf Hunderte Weihnachtsgeschenke für Kinder aus Osteuropa gepackt und unterstützen damit wieder den Weihnachtspäckchenkonvoi. Die Kinder verschenken Päckchen mit gut erhaltenen Spielsachen, Malstiften, Kinderkleidung und Hygieneartikel an Kinder, die sonst kein Weihnachtsgeschenk bekommen würden. Eingesammelt wurden die Gaben von den Mitgliedern des Service Clubs „Round Table 3 Düsseldorf“, „Round Table 198 Düsseldorf-Neanderthal“ und dem „Ladies‘ Circle 35 Düsseldorf“. „Wir sind immer wieder begeistert, wie sehr sich die Kinder freuen, dass sie mit ihren Geschenken einem anderen Kind etwas Gutes tun können“, sagte Alexander von Croy, Mitglied von RT3 Düsseldorf. Mit über 200 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern werden die Geschenke aus ganz Deutschland in arme Regionen in Bulgarien, Moldawien, Polen, Rumänien und die Ukraine verteilt.