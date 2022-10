Gut gemacht : Grundschüler sammeln Lebensmittel für die Tafel

Düsseldorf Düsseldorfer Bürger haben sich zudem für Flüchtlinge aus der Ukraine, kranke Kinder und für Speisen für bedürftige Menschen eingesetzt.

Lebensmittelspenden In der Erntedankzeit hat die evangelische Kirchengemeinde Unterrath zur Spendenaktion aufgerufen, um Lebensmittel für die Düsseldorfer Tafel zu sammeln. Zusätzlich sind Grundschulkinder und Kinder der Jungschar mit einem Bollerwagen durch die Straßen rund um die Petruskirche gezogen, um Lebensmittel einzusammeln. Erstmals haben sich auch die drei Grundschulen – die Elsa-Brandström-Schule und die GS Beedstraße aus Unterrath und die GS Krahnenburgstraße aus Lichtenbroich – an der Spendenaktion der Kirche beteiligt. So sind mehrere Wagenladungen an Sachenspenden und 140 Euro zusammengekommen. „Ich freue mich sehr, dass sich so viele Menschen an der Aktion beteiligt haben, obwohl viele verunsichert sind, wie sich ihre eigenen Ausgaben im nächsten Jahr entwickeln werden“, sagt Pfarrerin Dorthe Schmücker.



Kinderkrebsklinik Seit 28 Jahren gibt es jährlich das Gumbertstraßenfest in Eller und seit 28 Jahren führt die Familie Walgenbach mit ihrem Team dort eine große Verlosung durch. Die Erlöse werden jedes Jahr der Elterninitiative Kinderkrebsklinik gespendet. In diesem Jahr waren das 2500 Euro, die Gesamtsumme der 28 Jahre liegt bei 93.500 Euro. Die Spendenübergabe erfolgt jedes Jahr persönlich – mal im Hause Walgenbach, mal in der Kinderkrebsklinik, wo sich das Familienunternehmen Einblicke in die Arbeit des Teams vor Ort verschaffen kann.