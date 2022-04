Gut gemacht : Musiker pflanzen Blumen und Tänzer treten für Spenden auf

Düsseldorf Bei unterschiedlichen Aktionen haben sich Düsseldorfer für die Umwelt, kranke Kinder und Jugendliche sowie für belastete Pflegekräfte eingesetzt.

Tanzaufführung Bereits im Jahr 2019 starteten die Vorbereitungen für eine Spendenaufführung in der Tanzschule Dresen unter der Leitung von Eva Haar. Über 30 Kinder, jugendliche und erwachsene Tänzerinnen waren mitten in den Vorbereitungen und Proben, als die Corona-Pandemie Anfang 2020 alles erst einmal auf Eis gelegt hat.

Doch die Gruppe hat sich nicht entmutigen lassen, hat online zu Hause weiter trainiert und Videos produziert, um auf die Aktion aufmerksam zu machen. Jetzt konnte das Ergebnis von über zwei Jahren Arbeit bei der Ballett-Matinee in der Tanzschule vor Publikum vorgeführt werden. Dabei wurden Spenden in Höhe von 5490 Euro für das Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland gesammelt.

Schritte zählen Die Firma Urgo GmbH hatte ihre Mitarbeiter zu einem Schrittwettbewerb aufgefordert. Unter dem Motto „Urgo bewegt“ sammelten die Mitarbeitenden ihre Schritte in einer App, die diese in Kilometer umrechnete. So kamen insgesamt 27.890.681 Schritte zusammen, was rund 1650 Kilometern entspricht. Ziel war, die Mitarbeitenden zu mehr Bewegung im Alltag zu animieren und gleichzeitig einen guten Zweck zu unterstützen. Die Urgo-Geschäftsführung spendete drei Euro pro zurückgelegten Kilometer an den Corona-Hilfsfonds „Gemeinsam sind wir stark“ der Kaiserswerther Diakonie. Mit der Spende werden mobile Massageangebote für Pflegekräfte in den Diensten der Altenhilfe sowie dem Florence-Nightingale-Krankenhauses finanziert, die besonders durch die Corona-Pandemie belastet sind.