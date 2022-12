Gut gemacht Geschenke für Senioren, Würstchen und Pizza für Kinder

Klimaschutz Die Düsseldorfer Symphoniker und ihr Chefdirigent Adam Fischer haben die Sternzeichen-Konzerte Mitte Dezember in der Tonhalle zum Anlass genommen, um ihren Einsatz für Klima- und Umweltschutz hör- und sichtbar zu machen. Die Konzerte wurden von „grünen Aktionen“ begleitet. So hat Fischer etwa im Hofgarten in unmittelbarer Nähe zur Tonhalle einen Baum gepflanzt. „Ich pflanze diesen Baum nicht, um mein ‚grünes Gewissen‘ zu beruhigen“, gab Fischer zu verstehen. „Vielmehr hoffe ich, dass die Aktion als Symbol dafür verstanden wird, was jeder und jede persönlich für den Klimaschutz tun könnte.“



Weihnachtsbowlen Nach der langen Corona-Zwangspause konnte jetzt bei Cosmo Sports in Gerresheim wieder die kleine Weihnachtsfeier mit Kindern der Martin-Luther-King-Schule stattfinden. Cosmo spendierte die Bowlingbahnen, Enrico de Angelis vom Restaurant Saltimbocca in Gerresheim dazu die Pizza, auch jede Menge Nikolaus-Überraschungstüten warteten auf die Kinder. De Angelis wurde erst kürzlich für sein soziales Engagement die Gerricusplakette von der Gerresheimer Bürgerwehr verliehen. Seit vielen Jahren setzt sich der Italiener für Kinder ein, die nicht oftmals auf der Sonnenseite des Lebens stehen. (brab/arc)