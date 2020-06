Corona-Folgen in Düsseldorf : Politiker fordern Abzug der Elternberater aus der Corona-Hotline

Düsseldorf Die Mitarbeiter des Jugendamts sollen wieder junge Familien mit Nachwuchs treffen und persönlich beraten. Das fordert die Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses. Düsseldorfer Eltern wollten nicht bis zum Herbst auf diesen Service warten.

Die Folgen der Corona-Krise werden Jugendamt und die Träger Jugendhilfe noch Monate beschäftigen. Aufgrund der krisenbedingten Auflagen und Kontaktverbote gibt es aktuell einen Bearbeitungsstau. „Wir waren präsent und erreichbar und konnten, wenn nötig, auch rechtzeitig eingreifen“, sagte Jugendamtsleiter Johannes Horn am Freitag im Jugendhilfeausschuss. Vieles hätten die in der Jugendhilfe engagierten Kräfte durch Telefonate, Videokonferenzen und Mails ersetzten können, aber selbstverständlich habe es „auch Grenzen gegeben“. So müssen in den kommenden Wochen 60 persönliche Gespräche mit straffällig gewordenen Jugendlichen terminiert werden, zehn Haftbesuche und zwei Diversionstage, bei denen junge Menschen, die erste kriminelle Taten begangen haben, verwarnt werden, müssen ebenfalls nachgeholt werden. Und im Bereich der Hilfe zur Erziehung, mit der Familien in schwierigen Lebenssituationen unterstützt werden, müssen in nächster Zeit rund 700 Gespräche mit Eltern, Kindern und Jugendlichen persönlich geführt werden.