Unterricht für Prüflinge : Düsseldorfer Eltern und Jugendliche üben harsche Kritik an frühzeitiger Schulöffnung

Düsseldorf Eltern und Schüler fordern von der Landesregierung Vorrang für den Gesundheitsschutz und einen Verzicht auf verbindliche Abschlussprüfungen.

Gedacht als faires Angebot an junge Prüflinge, die womöglich jede Chance nutzen wollen, ihren Notenschnitt zu verbessern, löst die frühe (Teil-)Öffnung der Schulen in NRW bei Eltern und Heranwachsenden durchweg negative Reaktionen aus. „Prüfungen sind als eine nicht unabdingbare Ansammlung von Menschen ein unnötiges Infektionsrisiko“, stellt der Jugendrat fest. Der ab kommenden Donnerstag geplante Vorbereitungsunterricht verschärfe dieses Risiko nur. Hinzu komme die enorme Belastung in der Coronakrise. „Gerade bangen zahlreiche Schüler mit ihren Eltern um deren Existenz. Viele Arbeitsplätze und damit auch der Familienunterhalt sind gefährdet.“ Deshalb sei der Verzicht auf verbindliche Abschlussprüfungen in diesem Jahr die einzig richtige Entscheidung.