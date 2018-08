Düsseldorfer Eltern klagen über lange Wartezeiten bei Geburtsurkunden

Düsseldorf Manche Eltern warten in Düsseldorf bis zu sieben Wochen auf eine Geburtsurkunde. Unser Autor Jörg Janßen findet das zu lang. Die Stadt solle ihre 2014 gegebene Zusage, im Durchschnitt acht Tage zu benötigen, einlösen.

Der Ärger um lange Wartezeiten für Geburtsurkunden hat in Düsseldorf Tradition. Immer wieder gibt es Phasen, in denen Eltern der Geduldsfaden reißt. Vor vier Jahren kündigte die Stadt an, die durchschnittliche Wartezeit auf acht Tage verkürzen zu wollen. Zumindest dieses Ziel wurde bislang nicht erreicht. Heute ist von durchschnittlich 14 Tagen die Rede – zumindest „in Standardfällen“. Das ist zweifellos ein Fortschritt. Trotzdem sind die Ausreißer nach oben keine gute Werbung für eine als familienfreundlich zertifizierte Stadt. Sieben, acht oder mehr Wochen sind schlicht ein „no go“. Selbst wenn man Anträge auf Kinder- oder Elterngeld in Teilen vorbereiten kann, ohne die heiß ersehnte Urkunde bereits im Original vorlegen zu müssen, bleibt das ganze Prozedere weiter verbesserungsbedürftig.