Düsseldorfer DRK-Kita Kita Metro Sternchen III für nachhaltiges Engagement ausgezeichnet

Bereits 2023 habe die Düsseldorfer Kita an zwei Online-Workshops des Wila teilgenommen, in denen die Belegschaft konkrete Nachhaltigkeitsziele und Schwerpunkte für ihre Arbeit entwickelt habe. Die Leiterin der Kita, Nadine Messnik, sagte hierzu: „Wir führen die Kinder spielerisch an Zukunftsthemen wie Artenvielfalt, Natur und Umwelt, nachhaltige Ernährung oder den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen heran und ermutigen sie so zu einer spielerischen Auseinandersetzung mit ihrer Zukunft.“