Düsseldorfer DLRG ist auf dem Rhein unterwegs, um in in Not geratenen Menschen zu helfen.

Wenn Menschen auf dem Rhein in Not geraten : DRLG hilft auf der Frachter-Autobahn

Wenn jemand in den Rhein gesprungen oder gefallen ist, kommt das Boot zum Einsatz. Foto: Anne Orthen (ort)

Weil es bei der DLRG um Leben und Tod geht, sind die Rettungsschwimmer bestens ausgebildet.

Langweilig wird es Felix Rösler und Julian Meichsner und ihren 48 Freizeit-Kollegen in diesem Sommer bei ihrem Hobby nicht. Obwohl es ihnen lieber ist, dass ihnen langweilig ist, denn dann ist kein Leben in Gefahr. „Bei dieser Hitze drängen ganz viele Menschen aufs und ans Wasser, um sich abzukühlen. Das erhöht die Anzahl der Unfälle automatisch“, erläutert Rösler. Er ist stellvertretender Einsatzleiter im Bezirk Düsseldorf der deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Kein Wunder also, dass die freiwilligen Düsseldorfer Wasserretter bereits Anfang August die Einsatzzahlen vom gesamten Jahr 2017 erreicht haben.

Erst am vergangenen Sonntag war die DLRG bei der Suche nach einer vermissten Person im Unterbacher See beteiligt. Leider konnte sie nur tot geborgen werden. „Das ist natürlich der worst case. Wir sind mit all unseren Kräften bemüht, Leben zu retten. Aber das klappt eben nicht immer“, bedauert Rösler. Sollte im DLRG-Wachdienst jemand mit dem Tod konfrontiert sein, bietet der Verein alle möglichen Hilfen, bspw. Notfallseelsorge, an. „Unsere erfahrenen Boots- und Zugführer sorgen auch dafür, dass unsere Neulinge beim Einsatz nicht ganz vorne agieren“, erläutert Rösler. Er erinnert sich aber lieber an Wasserrettungen, bei denen Mensch oder Tier lebend geborgen werden konnten. So hat Rösler eigenhändig eine Frau, die von der Theodor-Heuss-Brücke gesprungen ist, lebend aus dem Wasser gezogen.

Info Die Aufgaben der DLRG Ziele:Aufklärung der Bevölkerung über Gefahren am und im Wasser, sowie Werbung für den Wasserrettungsgedanken und für das Schwimmen als sportliche Betätigung. Dazu kommt die Prüfung von Rettungseinrichtungen Einsatz: Wasserrettungsdienst auf dem Rhein auf dem Gebiet der Landeshauptstadt dazu kommt Katastrophenschutz bei Hochwasserlagen.

Viel häufiger als DLRG-Einsätze wegen suizidaler Absicht sind Unfälle. „Unser Haupteinsatzgebiet ist der Rhein mit seinen 42 Kilometern in Düsseldorf. Die meisten Menschen unterschätzen die Gefahren, wenn man im Rhein schwimmen geht“, meint DLRG-Zug- und Bootsführer sowie Strömungsretter Meichsner. „Der Rhein ist die Frachter-Autobahn in Europa. Und niemand würde seine Kinder auf einer Autobahn spielen lassen.“ Manchmal ärgern sie sich, dass die DLRG keine Amtsbefugnis besitzt. So kann sie nur an das Verständnis zur Risikominimierung appellieren. Deswegen wird die DLRG nicht müde, auf die Gefahren des Rheins hinzuweisen. „Selbst wenn man am Rand nur mit den Füßen im Wasser steht, kann einen der Wassersog eines Frachters in die Strömung hineinziehen. Baden und schwimmen im Rhein ist lebensgefährlich“, so Meichsner.