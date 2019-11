40-jähriges Jubiläum : Suchtberatung ist auch für „Netzoholiker“ da

Düsseldorf Bei der Diakonie wird die Hilfe für Medien- und Online-Süchtige immer wichtiger.

„Früher hat man die Leute zum Beispiel in die Eiffel gesteckt und isoliert“, sagt Anja Vennedy, „das ist heute Gott sei Dank nicht mehr so.“ Vennedy ist Leiterin Abteilung Suchthilfe der Diakonie Düsseldorf. Und daran, sagt sie, habe die Diakonie Düsseldorf auch einen Anteil. 1979 wurde die Suchtberatung der Diakonie ins Leben gerufen und hat damals als erste von vier Modelleinrichtungen bundesweit eine ambulante Betreuung eingerichtet. Betroffene konnten also weiter arbeiten und abends zur Beratung kommen, sie wurden nicht aus ihrem Sozialleben herausgerissen.

Jürgen Neuschneider (Name geändert) hat das Angebot wahrgenommen. Er ist seit 40 Jahren spielsüchtig, vor 3,5 Jahren ging er zu Suchtberatung – seitdem ist er clean. Er hat schon als Kind um Geld gespielt – beim Skat mit Vater und Großvater, immer um kleine Pfennigbeträge. Doch dabei blieb es nicht, er zockte am Automaten, verlor viel Geld, gewann auch ab und zu was: „Irgendwann ging es nur noch darum, die Sucht zu befriedigen.“ Jeden Morgen hat er sich im Café einen Kaffee gekauft. Das Trinkgeld bekam nicht die Bedienung, er schmiss es in den Spielautomaten. Irgendwann dachte er sich „was ist los mit dir“ und ging zur Suchtberatung der Diakonie. Inzwischen ist er dort als Motivator aktiv und berät andere Süchtige.